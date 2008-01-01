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Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.

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Новости Общество | 13 января 2017 | 12:16

Государственный донорский центр благодарит доноров Даугавпилсского края

Пресс-фото

“Ar to vien, ka tu vispār man biji, mūžs ir attaisnots, pilnīgs un piesauļots, un tā priekšā es noliecos bijīgi. ” O. Vācietis Государственный донорский центр выражает сердечную благодарность всем донорам крови Даугавпилсского края, за их самопожертвование и вклад в движение доноров крови.

На выездах государственного донорского центра в: Бикерниеках, Демене, Дубне, Калупе, Науене, Свенте и в Даугавпилсе, в общем, кровь пожертвовали 588 раз. Особая радость за 83 новых члена донорского движения. Приглашаем быть такими же добродушными и активными и в 2017 году.

Спасибо за ваш бескорыстный поступок!

D-fakti.lv

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