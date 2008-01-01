Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Даугавпилсского самоуправления на 2017 год

Новости Экономика | 13 января 2017 | 11:08

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12 января на внеочередном заседании финансового комитета Даугавпилсской думы депутаты начали рассматривать бюджет самоуправления на 2017 год.

В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро.

По сравнению с бюджетом, принятым в начале 2016 года, в этом году общий бюджет увеличился на 27 млн. евро.

В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.

В самоуправлении создана система достаточно эффективного использования бюджетных средств, в прошлом году мы сумели реализовать практически все программы, и при этом доходная часть почти на 10 миллионов превысила расходную, - сказал председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис. – Бюджет этого года – это бюджет развития практически во всех сферах, он дает возможность реализовать очень многие проекты и идеи.



Главный финансовый закон 2017 года депутаты рассмотрят на внеочередном заседании Думы, который состоится 16 января.

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