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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Экономика | 13 января 2017 | 11:08
Депутаты приступили к рассмотрению бюджета Даугавпилсского самоуправления на 2017 год
12 января на внеочередном заседании финансового комитета Даугавпилсской думы депутаты начали рассматривать бюджет самоуправления на 2017 год.
В этом году расходная часть общего бюджета составит 105 млн. 837,671 тыс. евро.
По сравнению с бюджетом, принятым в начале 2016 года, в этом году общий бюджет увеличился на 27 млн. евро.
В 2016 году бюджет насчитывал 78 млн. 807,782 тыс. евро.
В самоуправлении создана система достаточно эффективного использования бюджетных средств, в прошлом году мы сумели реализовать практически все программы, и при этом доходная часть почти на 10 миллионов превысила расходную, - сказал председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис. – Бюджет этого года – это бюджет развития практически во всех сферах, он дает возможность реализовать очень многие проекты и идеи.
Главный финансовый закон 2017 года депутаты рассмотрят на внеочередном заседании Думы, который состоится 16 января.
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