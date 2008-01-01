В РТА пройдет Международный бизнес форум

Новости Латвия | 13 января 2017 | 10:52

Пресс-фото Пресс-фото

20 января в Резекненской технологической академии (РТА) пройдёт уже третий международный бизнес форум.

Во время бизнес форума состоится презентация международного исследования на тему покупок в интернете в Польше, Латвии и Литвы.

Участники форума также смогут послушать лекцию о «зелёной экономике».

Также планируется работа в трёх секциях: туризм, бизнес среда логистика и производство. В каждой секции состоится презентация рефератов и дискуссии. Участие в дискуссии также могут принять предприниматели.

Программа.

rezekneszinas.lv