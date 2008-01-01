С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0661 ()
|GBP
|0.8755 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.2685 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Автобусы и трамваи {142}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 13 января 2017 | 10:11
Волейболистки играли в прохладной обстановке
Плюс восемь – это не разница в счете очередного матча регулярного чемпионата НЖБЛ между ДУ и «Салдусом», а температура в зале, при которой девчонкам приходилось играть 11 января. Болельщики на трибунах больше думали, как согреться, тренер гостей так и провел весь матч в наброшенной на плечи куртки. У баскетболисток обеих сторон приходилось активней двигаться, чтобы не замерзнуть.
Если искать позитивные моменты, с этой эпопеей холодного зала (девчонки там еще и тренируются и не только взрослая команда), то пар из-за рта пока не идет, поэтому есть к чему стремиться.
По игре же ДУ выиграл и серьезной разницей – 76:32. В первой четверти еще шла упорная борьба, но во второй «студентки» размазали гостей – 26:3, фактически обеспечив себе победу. В итоге так и произошло. Доминировании ДУ абсолютным. Еще до перерыва тренер ДУ Николай Романенко делал замены целыми пятерками.
Чемпионат НЖБЛ 2016/2017. 11 января 2017 года.
ДУ – Салдус 76:32 (16:11, 26:3, 18:8, 16:10).
ДУ: Грибусте – 12, Чумика – 10 (6 передач, 5 подборов, 5 перехватов, коэффициент эффективности +21), Головко – 9, Лакомко – 9, Базарова – 8, Римша – 8, Бородавко – 8 (5 перехватов), Окунева – 4, Комуле – 4, Старовойтова – 4 (9 подборов).
«Салдус»: Кореника – 18, Нордена – 6, Шульце – 4, Салниня – 2, Цериня – 2.
Добавить комментарий