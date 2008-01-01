Пятница, 13 января: холоднее всего — в Даугавпилсе

Новости Латвия | 13 января 2017 | 09:24

Sintija Zandersone/LETA Sintija Zandersone/LETA

Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от +3 до -1, только в Даугавпилсе ожидается 8 градусов мороза.

Ветер будет умеренным — от 5 до 8 м/с, в восточных районах — порывами до 12 м/с. Днем осадков не будет, они ожидаются к вечеру.

В Риге температура воздуха составит от +1 до -3 градусов. Южный ветер весь день слабый. Вечером ожидается обильный снегопад.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM