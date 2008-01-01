С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 января 2017 | 09:24
Пятница, 13 января: холоднее всего — в Даугавпилсе
Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от +3 до -1, только в Даугавпилсе ожидается 8 градусов мороза.
Ветер будет умеренным — от 5 до 8 м/с, в восточных районах — порывами до 12 м/с. Днем осадков не будет, они ожидаются к вечеру.
В Риге температура воздуха составит от +1 до -3 градусов. Южный ветер весь день слабый. Вечером ожидается обильный снегопад.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
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