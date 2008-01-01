С праздником!

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Гене ...

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и с ...

Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

14 января

Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
.. -2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
-1 .. 1 C
Вечер
.. -2 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

5. Автобусы и трамваи {142}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Латвия | 13 января 2017 | 09:24

Пятница, 13 января: холоднее всего — в Даугавпилсе

Sintija Zandersone/LETA

Во второй половине дня столбик термометра будет на отметке от +3 до -1, только в Даугавпилсе ожидается 8 градусов мороза.

Ветер будет умереннымот 5 до 8 м/с, в восточных районахпорывами до 12 м/с. Днем осадков не будет, они ожидаются к вечеру.

В Риге температура воздуха составит от +1 до -3 градусов. Южный ветер весь день слабый. Вечером ожидается обильный снегопад.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM

Добавить комментарий

 