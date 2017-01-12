Доступ к рекам в приграничной полосе Латвии запретят

Новости Латвия | 12 января 2017 | 21:20

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Берега пограничных рек на восточной границе Латвии, исключая Даугаву, приобрели статус пограничной зоны. Он означает, что местные жители потеряли право пользоваться водоемами. Государство также получило эксклюзивные права на прибрежные земельные участки, которые будут выкуплены в ускоренном порядке.

Сейм Латвии в третьем, окончательном чтении, единогласно утвердил дополнения к Закону о государственной границе. В них говорится, что на внешних границах Латвии рубеж будет проходить по берегам рек. Исключение сделано только для Даугавы.

Как сообщил BaltNews.lv один из разработчиков документа, представитель юридического отдела Государственной пограничной стражи Янис Войтенович, свыше 90 км восточной границы Латвии проходят вдоль рек. Это реки Лудза, Перновка, Зилупе, Актица, Асуница, Даугава и Сарянка.

До сих пор они имели статут общественных водоемов и ими могли пользоваться местные жители. Однако и контрабандисты также выбирали водные рубежи для переправки товаров и переброски людей. Ведь в летний период, когда уровень воды спадает, некоторые реки можно переходить и вброд.

Теперь доступ всем посторонним к рекам будет закрыт и здесь появится оборудованная приграничная полоса. Но для этого государству предстоит выкупить 22 земельных участка у 14 владельцев.

Новый вариант Закона о государственной границе вступает в силу уже на следующий день после провозглашения Президентом Латвии.

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