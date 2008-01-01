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Новости Происшествия | 12 января 2017 | 19:58

В Резекне осудили мужчину за вырубку ели в лесу

D-fakti.lv

В конце 2016 года Резекненский суд вынес приговор за незаконную вырубку деревьев на территории охраняемого парка. Обвиняемого за кражу четырех ель обязали к 140 часам принудительных работ и штрафом в размере 2300 евро, сообщает ЛЕТА.

Осужденный мужчина 1982 года рождения в августе месяце рубил деревья в природном парке «Vecumu meži» в Вилякском крае, волость Вецуму, где в соответствии с законом, любые хозяйственные и другие действия запрещены.

Признав, что не является владельцем леса, мужчина самовольно срубил мотопилой 4 ели для дров, всего 4,68 кубических метров. В результате незаконных действий мужчины, среде нанесен материальный ущерб в размере 2123,97 евро, который виновный перечислит в Государственную кассу. А так же потеря древесных материалов стоимостью 136,81 евро.

Суд, учитывая чистосердечное признание и раскаяние обвиняемого, решил взыскать приведенные потери и назначил 140 часов принудительных работ. На сумму штрафа по сегодняшним ценам можно приобрести около 104 кубических метр дров.

D-fakti.lv

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