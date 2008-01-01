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Новости Культура | 12 января 2017 | 19:21

Откроется фотовыставка «Баррикады. 1991.»

dnmm.lv

20 января в 14:00 в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее открывается фотовыставка «Баррикады.1991.» Мары Брашмане (Рига), посвященная дню памяти защитников баррикад 1991 года.

Фотографиями и фоторепродукциями Мары Б. иллюстрировано больше чем 50 художественных книг и каталогов. Уже с 1960 года она активно участвует в фотовыставках с портретами, пейзажами, представлениями города. Участвовала в групповых выставках в Латвии и заграницей. Организовала больше 20 персональных выставок и с 1991 года вышел цикл фотографий «Баррикады».

Выставку можно будет посмотреть до 19 февраля 2017 года.

D-fakti.lv

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