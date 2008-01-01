Даугавпилс — спортивная столица Латгалии

Новости Спорт | 12 января 2017 | 18:42

Пресс-фото Пресс-фото

Во многих самоуправлениях Латвии возможностей заниматься спортом у детей немного — и родители жертвуют своим временем ради увлечения ребенка. Иногда расстояния достигают сотни километров, но мамы и папы не считают затрат и продолжают поддерживать своих детей, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.

В Даугавпилсе во многих спортивных секциях нередки гости из других больших и маленьких латгальских населенных пунктов. И это не всегда прилегающие к границам города территории.

Девятилетний Валерий Чаков регулярно приезжает в Даугавпилс на тренировки по хоккею — из Резекне. В три года папа поставил ребенка на коньки и отправил сына на фигурное катание, затем наступило знакомство с хоккеем.

В футбольной академии Даугавпилса география еще шире. Играют ребята из Илуксте, Екабпилса, Даугавпилсского края, Ливаны. Бывали случаи, когда на тренировки приезжали из соседней Литвы.

Тренер футбольного центра Даугавпилса Юрий Соколов объясняет, что в его практике такие случаи — не редкость: «В каждом возрасте такие дети и такие родители есть. Надо отдать им должное, несмотря на расстояния, дети любят футбол и понимают, что лучшей возможности, чем в большом городе, нет. C Илуксте ребята едут, с Екапиблса есть ребята, Виесите. Как правило, эти ребята настолько дисциплинированы, настолько с желанием отдаются работе — и это пример для даугавпилсских ребят. Может, понимают, что отсюда могут получить путевку в жизнь. Где-то в провинции, в какой-то деревушке тяжело было бы».

Для нескольких девчонок волейбольного клуба Milatss Даугавпилс — не родной город. Тереза Храпане и Ивета Алехно, первокурсницы местного университета, родом из поселка Силене Даугавпилсского края. Поселок находится в 25 километрах от города.

Специальной статистики, сколько из других самоуправлений детей тренируется в Даугавпилсе, нет.

В Даугавпилсской спортшколе 17 видами спорта занимается около 1,5 тысячи детей. В местной футбольной школе тренируется около 400 ребят.

В спортивном интернате Даугавпилса на данный момент проживает 12 человек, приехавших из Резекне, Виляки, Малты, Виесите и Екабпилса. Занимаются спортсмены футболом, хоккеем и волейболом.

LSM