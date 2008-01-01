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Новости Происшествия | 12 января 2017 | 18:23

Задержан мужчина, четыре года насиловавший приемных детей

Пресс-фото

10 января после тщательного сбора доказательств Госполиция задержала мужчину, который подозревается в сексуальном использовании своих несовершеннолетних приемных детей, сообщает nra.lv со ссылкой на Госполицию.

Имеющаяся в данный момент информация свидетельствует о том, что мужчина регулярно сексуально использовал детей в период с 2000 по 2004 годы. Между тем, информацию о произошедшем правоохранительные органы получили только в прошлом году. Заведено два уголовных дела, подозреваемый в целях безопасности задержан.

В прошлом году полиция получила информацию о мужчине 1949 года рождения, который, возможно, сексуально использовал своих несовершеннолетних приемных детей. Они жили с мужчиной в одной квартире, там же проживала и мать детей, сообщает полиция.

В распоряжении полиции оказались доказательства того, что мужчина начал совершать непристойные деяния по отношению к девочке и мальчику в 2000-м году, когда обоим было 12 лет. Это продолжалось до 2004 года, когда мужчина развелся с матерью детей и уехал жить в Латгале.

Полицейские установили, что дети регулярно страдали от насилия и сексуального использования.

Определив место жительства мужчины, 10 января представители Госполиции его задержали. Подозреваемый доставлен в рижский участок.

Mixnews

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