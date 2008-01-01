С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вы имеете все шансы стать звездой. Окружающие же будут светиться отраженным светом и тоже останутся довольны, что довольно нетипично в такой ситуации.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0661 ()
|GBP
|0.8755 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.2685 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 12 января 2017 | 17:48
Принято решение о распределении муниципального дорожного фонда
На заседании в Думе депутаты приняли решение о распределении муниципального дорожного фонда Даугавпилсского края. Транспортное министерство выделило на 2017 год, приблизительно ту же сумму, что и в прошлом году, 984 110 евро.
На каждодневное обслуживание дорог выделено 370 700 евро, их распределили среди волостей, учитывая длину дорог и коэффициент – асфальт, грунт и улицы. Следует отметить, что четырем волостям выделили дополнительные средства, что бы погасить дорожные работы прошлого года. Управлению Калкунской волости за обновление черного покрытия на ул. Калкунес нужно погасить счет в размере 11 500 евро. На погашение дороги «V713 – Klinģerieši» Ликсненской волости выделено 12 180 евро. Малиновской волости на дорогу “Fermas – Priede” – 25 153 евро и на дорогу “Ādami – Skrīveri” в Скрудалиене – 105 388 евро.
В резервном фонде дорожного фонда еще запланировано 613 410 евро.
D-fakti.lv
Добавить комментарий