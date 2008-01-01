Принято решение о распределении муниципального дорожного фонда

Новости Экономика | 12 января 2017 | 17:48

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На заседании в Думе депутаты приняли решение о распределении муниципального дорожного фонда Даугавпилсского края. Транспортное министерство выделило на 2017 год, приблизительно ту же сумму, что и в прошлом году, 984 110 евро.

На каждодневное обслуживание дорог выделено 370 700 евро, их распределили среди волостей, учитывая длину дорог и коэффициент – асфальт, грунт и улицы. Следует отметить, что четырем волостям выделили дополнительные средства, что бы погасить дорожные работы прошлого года. Управлению Калкунской волости за обновление черного покрытия на ул. Калкунес нужно погасить счет в размере 11 500 евро. На погашение дороги «V713 – Klinģerieši» Ликсненской волости выделено 12 180 евро. Малиновской волости на дорогу “Fermas – Priede” – 25 153 евро и на дорогу “Ādami – Skrīveri” в Скрудалиене – 105 388 евро.

В резервном фонде дорожного фонда еще запланировано 613 410 евро.

D-fakti.lv