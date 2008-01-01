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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодняшние события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть. Успевайте прямо сейчас, зачем же откладывать?
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Новости Общество | 12 января 2017 | 15:58
Даугавпилсская региональная больница приобрела новую диагностическую аппаратуру
В Даугавпилсской региональной больнице открылcя новый кабинет кольпоскопии. Такая аппаратура есть только в трех городах: в Риге, Лиепае и Даугавпилсе. Цель создания кабинета – ранняя диагностика и лечение заболеваний шейки матки.
Проблема в том, что в Латвии, в том числе в Даугавпилсе, очень высок уровень такого вида онкологических заболеваний. А если болезнь выявить на ранних стадиях, то сегодняшняя медицина позволяет добиться полного излечения.
В стране действует государственная программа, которая позволяет бесплатно пройти обследование. Обычно об этом напоминает письмо, но некоторые женщины не обращают внимания на подобные приглашения. Однако проходить проверку необходимо хотя бы раз в три года.
С помощью нового аппарата можно с большой точностью определить состояние тканей, взять анализ и поставить диагноз. Зачастую своевременное лечение предупреждает развитие онкологического заболевания, женщина сохраняет здоровье, становится матерью.
Оборудование для кабинета было приобретено за счет средств городского бюджета. Даугавпилсские гинекологи призывают пациенток ответственно относиться к своему здоровью и уделять внимание профилактике.
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