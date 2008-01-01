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Новости Общество | 12 января 2017 | 14:39

«Labiekārtošana-D» обновляет технический парк

Daugavpils.lv

Учредители предприятия Даугавпилсского самоуправления «Labiekārtošana-D» выдали разрешение на подписание договора с рижской фирмой «Agritex» - официальным представителем известной английской компании. Эта фирма стала единственным участником объявленной предприятием закупочной процедуры на поставку фронтального трактора-погрузчика с возможностью установки дополнительного оборудования.

 Как сообщил руководитель «Labiekārtošana-D» Сергей Благовещенский, до сих пор аналогичную машину предприятие арендовало, однако потребность в ней настолько высока, что выгоднее иметь новую, современную технику в своём распоряжении. По техническим параметрам оборудование отвечает требованиям заказчика. Трактор способен копать, грузить, устанавливать навесное оборудование: ковш, лопату, вилы и др. Поставщик даёт гарантию сроком на 5 лет.

 Фронтальный трактор-погрузчик стоимостью около 80 000 евро будет приобретён в лизинг. Поставка осуществится в течение месяца. Новую машину планируется использовать для проведения работ по озеленению, строительству дорог и тротуаров. Предприятие выиграло конкурс на строительство автостоянки возле Даугавпилсской региональной больницы. Работы, в которых будет задействован многофункциональный трактор-погрузчик, начнутся, как только позволят погодные условия.

daugavpils.lv

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