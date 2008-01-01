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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
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Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 12 января 2017 | 14:22
На озере Стропы пройдет праздник Крещения
19 января Даугавпилсско-Резекненская епархия, Даугавпилсская городская дума и Центр русской культуры приглашают горожан и гостей Даугавпилса на праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник состоится возле спасательной станции озера Большие Стропы. От Борисоглебского собора в Стропы и затем обратно участников праздника доставят автобусы.
Программа праздника Крещения в Даугавпилсе:
19 января 2017 года:
8.30 – богослужение в кафедральном соборе св. Бориса и Глеба и во всех храмах Даугавпилсско - Резекненской епархии.
13.00 – отъезд на автобусах от Борисоглебского собора желающих принять участие в празднике.
13.30 - начало праздника (озеро Большие Стропы, возле спасательной станции.)
Великое водосвятие совершат священники Даугавпилсского благочиния.
15.00 - отъезд на автобусах к Борисоглебскому собору.
Желающих совершить омовение в иордани и гостей праздника сотрудники Центра русской культуры угостят горячим чаем.
Безопасность и порядок на мероприятии обеспечивают муниципальные полицейские, спасатели и медики «скорой помощи».
Призываем участников праздника соблюдать порядок и без надобности не ступать на лед.
Центр русской культуры
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