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Новости Общество | 12 января 2017 | 14:22

На озере Стропы пройдет праздник Крещения

Центр русской культуры

19 января Даугавпилсско-Резекненская епархия, Даугавпилсская городская дума и Центр русской культуры приглашают горожан и гостей Даугавпилса на праздник Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Праздник состоится возле спасательной станции озера Большие Стропы. От Борисоглебского собора в Стропы и затем обратно участников праздника доставят автобусы.

Программа праздника Крещения в Даугавпилсе:
19 января 2017 года:

8.30 – богослужение в кафедральном соборе св. Бориса и Глеба и во всех храмах Даугавпилсско - Резекненской епархии.

13.00 – отъезд на автобусах от Борисоглебского собора желающих принять участие в празднике.

13.30 - начало праздника (озеро Большие Стропы, возле спасательной станции.)
Великое водосвятие совершат священники Даугавпилсского благочиния.

15.00 - отъезд на автобусах к Борисоглебскому собору.

Желающих совершить омовение в иордани и гостей праздника сотрудники Центра русской культуры угостят горячим чаем.

Безопасность и порядок на мероприятии обеспечивают муниципальные полицейские, спасатели и медики «скорой помощи».

Призываем участников праздника соблюдать порядок и без надобности не ступать на лед.

Центр русской культуры

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