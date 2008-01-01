С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
Именины:
Райтис, Райтс, Роберта, Робертс / Василий, Григорий, Пётр, Эмилия
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- -1 .. 1 C
- Вечер
- .. -2 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0661 ()
|GBP
|0.8755 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|63.2685 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
4. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
5. Автобусы и трамваи {142}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 января 2017 | 13:21
ДПЖКХ выполняет текущие работы и готовится к новому строительному сезону
В зимний период, как правило, в строительной отрасли наступает затишье, тем не менее работа не прекращается. Если погодные условия не позволяют вести их снаружи, то работать внутри зданий ничто не мешает. Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства активно занимается текущими делами.
Морозы дают о себе знать. На сегодня зафиксировано уже 11 случаев промерзания водопроводов в малоквартирных домах и в основном с печным отоплением. Работники предприятия действуют оперативно и размораживают трубы в течение нескольких часов.
С 1 января ПЖКХ приступило к уборке лестничных клеток в ещё трёх домах. Воспользоваться услугами предприятия решили сами жильцы. Сейчас силами ПЖКХ места общего пользования убираются в 53 многоквартирных домах. В зависимости от ряда параметров (размер коридоров, окон и пр.) услуга обходится собственникам квартир в сумму от 3,5 до 5 евроцентов за 1кв.м. жилой площади.
С сентября прошлого года государственное агентство Altum принимает проекты на утепление многоквартирных домов. Именно оно обеспечивает финансирование по новой Европейской программе восстановления жилых зданий. От Даугавпилса в госагентство подано две заявки от домов, которые обслуживает ПЖКХ. В разработке документы на утепление ещё трёх домов.
Одновременно специалисты предприятия самоуправления активно готовятся к проведению закупочных процедур на выполнение ремонтно-строительных работ в новом сезоне.
Добавить комментарий