ДПЖКХ выполняет текущие работы и готовится к новому строительному сезону

Новости Общество | 12 января 2017 | 13:21

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В зимний период, как правило, в строительной отрасли наступает затишье, тем не менее работа не прекращается. Если погодные условия не позволяют вести их снаружи, то работать внутри зданий ничто не мешает. Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства активно занимается текущими делами.

Морозы дают о себе знать. На сегодня зафиксировано уже 11 случаев промерзания водопроводов в малоквартирных домах и в основном с печным отоплением. Работники предприятия действуют оперативно и размораживают трубы в течение нескольких часов.

С 1 января ПЖКХ приступило к уборке лестничных клеток в ещё трёх домах. Воспользоваться услугами предприятия решили сами жильцы. Сейчас силами ПЖКХ места общего пользования убираются в 53 многоквартирных домах. В зависимости от ряда параметров (размер коридоров, окон и пр.) услуга обходится собственникам квартир в сумму от 3,5 до 5 евроцентов за 1кв.м. жилой площади.

С сентября прошлого года государственное агентство Altum принимает проекты на утепление многоквартирных домов. Именно оно обеспечивает финансирование по новой Европейской программе восстановления жилых зданий. От Даугавпилса в госагентство подано две заявки от домов, которые обслуживает ПЖКХ. В разработке документы на утепление ещё трёх домов.

Одновременно специалисты предприятия самоуправления активно готовятся к проведению закупочных процедур на выполнение ремонтно-строительных работ в новом сезоне.

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