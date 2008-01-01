Состоялось открытие выставки «Цветочная симфония»

Новости Культура | 12 января 2017 | 12:33

Пресс-фото ЦПК Пресс-фото ЦПК

10 января 2017 г. в Центре польской культуры состоялось открытие выставки картин «Цветочная симфония» Даце Абрицкой.

10 января 2017 г. в Центре польской культуры состоялось открытие выставки картин «Цветочная симфония» Даце Абрицкой.

Художница родилась 22 апреля 1978 года в Прейли. С самого детства искусство было неотъемлемой частью её жизни, так как живописью занималась мама, а папа-керамик работал с глиной.

Основы искусства изучала в Резекненском художественном колледже, затем продолжила обучение в Латгальском филиале Латвийской Академии художеств. Последние 10 лет живёт в Даугавпилсе, который называет своим городом. Работает в прекрасном коллективе "Саулес школы". Художницу окружает много творческих личностей: преподавателей и студентов. Позитивная энергия, витающая вокруг, не даёт сидеть на месте ... нужно рисовать. В результате, были созданы прекрасные работы!

Даце Абрицка говорит:

«Моя тема цветы! Их краски, запах и формы очаровывают, вдохновляют, а самое главное, никогда не надоедают. Я надеюсь, что каждый посетитель выставки найдет что-то близкое и приятное для себя, и в этом сумасшедшем ритме жизни позволит себе немного остановиться и расслабиться».

Выставку можно осмотреть в Центре польской культуры до 8 февраля 2017 года.

Центр польской культуры