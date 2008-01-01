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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Новости Культура | 12 января 2017 | 12:33
Состоялось открытие выставки «Цветочная симфония»
10 января 2017 г. в Центре польской культуры состоялось открытие выставки картин «Цветочная симфония» Даце Абрицкой.
10 января 2017 г. в Центре польской культуры состоялось открытие выставки картин «Цветочная симфония» Даце Абрицкой.
Художница родилась 22 апреля 1978 года в Прейли. С самого детства искусство было неотъемлемой частью её жизни, так как живописью занималась мама, а папа-керамик работал с глиной.
Основы искусства изучала в Резекненском художественном колледже, затем продолжила обучение в Латгальском филиале Латвийской Академии художеств. Последние 10 лет живёт в Даугавпилсе, который называет своим городом. Работает в прекрасном коллективе "Саулес школы". Художницу окружает много творческих личностей: преподавателей и студентов. Позитивная энергия, витающая вокруг, не даёт сидеть на месте ... нужно рисовать. В результате, были созданы прекрасные работы!
Даце Абрицка говорит:
«Моя тема цветы! Их краски, запах и формы очаровывают, вдохновляют, а самое главное, никогда не надоедают. Я надеюсь, что каждый посетитель выставки найдет что-то близкое и приятное для себя, и в этом сумасшедшем ритме жизни позволит себе немного остановиться и расслабиться».
Выставку можно осмотреть в Центре польской культуры до 8 февраля 2017 года.
Центр польской культуры
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