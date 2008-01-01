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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
14 января
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Будущее формируется человеческими грезами. Вашими в том числе. Поэтому не пожалейте времени на их ревизию, чтобы вашим потомкам не было за вас стыдно.
Источник: ignio.com
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Новости Спорт | 12 января 2017 | 11:18
Лимановская взяла бронзу в чемпионате среди мужчин
6 – 10 января в Риге прошли открытые четвертьфинальные соревнования чемпионата Латвии 2017 года по классическим шахматам среди мужчин.
В состязаниях за выход в полуфинал приняли участие 36 шахматистов, в том числе юная даугавпилчанка — кандидат в мастера спорта Элизабет Лимановская.
Элизабет составила достойную конкуренцию своим соперникам — не проиграв ни одной партии она набрала 5.5 очков из 7-ми возможных и, разделив 1 — 3 место в общем зачете, по дополнительному коэффициенту заняла третью строчку в итоговой турнирной таблице и стала обладательницей денежного приза и бронзовой медали четвертьфинала. Также Элизабет была награждена медалью за лучший результат среди женщин в общем зачете турнира и получила право принять участие в полуфинале чемпионата Латвии.
По результатам соревнований Э.Лимановская увеличила свой рейтинг ФИДЕ по классическим шахматам на 50 пунктов.
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