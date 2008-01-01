Лимановская взяла бронзу в чемпионате среди мужчин

Новости Спорт | 12 января 2017 | 11:18

Пресс-фото Пресс-фото

6 – 10 января в Риге прошли открытые четвертьфинальные соревнования чемпионата Латвии 2017 года по классическим шахматам среди мужчин.

В состязаниях за выход в полуфинал приняли участие 36 шахматистов, в том числе юная даугавпилчанка — кандидат в мастера спорта Элизабет Лимановская.

Элизабет составила достойную конкуренцию своим соперникам — не проиграв ни одной партии она набрала 5.5 очков из 7-ми возможных и, разделив 1 — 3 место в общем зачете, по дополнительному коэффициенту заняла третью строчку в итоговой турнирной таблице и стала обладательницей денежного приза и бронзовой медали четвертьфинала. Также Элизабет была награждена медалью за лучший результат среди женщин в общем зачете турнира и получила право принять участие в полуфинале чемпионата Латвии.

По результатам соревнований Э.Лимановская увеличила свой рейтинг ФИДЕ по классическим шахматам на 50 пунктов.