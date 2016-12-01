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Новости Общество | 12 января 2017 | 09:42

Ушли в мир иной...

Foto.mail.ru

С 4 января по 10 января 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справки о смерти.

В мир иной ушли:

Akimovs Ivans (18.12.1951 - 05.01.2017)
Aleksandrovičs Leonards (25.04.1953 - 03.01.2017)
Andžāns Arvīds (31.03.1952 - 04.01.2017)
Barsukovs Sergejs (19.01.1956 - 06.01.2017)
Beinarovičs Nikolajs (13.10.1964 - 31.12.2016)
Dudarenoka Jevgeņija (03.08.1933 - 05.01.2017)
Gedzune Nadežda (24.04.1930 - 03.01.2017)
Ivanova Olga (13.04.1941 - 09.01.2017)
Kairāne Marija (19.03.1933 - 03.01.2017)
Kozirevs Arkādijs (27.03.1946 - 08.01.2017)
Livdāne Inga (09.04.1977 - 06.01.2017)
Ļahova Jekaterina (04.12.1929 - 09.01.2017)
Medvedeva Janīna (25.12.1931 - 07.01.2017)
Mesojedova Jefimija (16.07.1939 - 07.01.2017)
Meženeks Donats (05.06.1923 - 09.01.2017)
Nartiša Jūlija (01.10.1926 - 04.01.2017)
Rogoļevs Aleksejs (01.05.1936 - 10.01.2017)
Salceviča Antoņina (24.08.1963 - 05.01.2017)
Sarule Gaļina (10.12.1934 - 09.01.2017)
Sekerins Jevgeņijs (27.04.1948 - 10.01.2017)
Skrupska Natālija (16.10.1956 - 09.01.2017)
Vasiļjevs Nikolajs (16.08.1944 - 07.01.2017)
Vološenko Tamāra (14.11.1947 - 07.01.2017)
Zuj-Zaikovskis Broņislavs (26.04.1943 - 08.01.2017)

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