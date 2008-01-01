Четверг, 12 января: ожидается снег и сильный ветер

Новости Латвия | 12 января 2017 | 09:10

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По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 12 января на большей территории страны ожидается пасмурная погода, местами пройдет снег, Курземе - метель и дождь. К вечеру интенсивность осадков уменьшится, сообщает LETA.

В течение дня ветер сменит направление с южного на юго-западное.

Порывы ветра на западном побережье Курземе усилятся до 12 - 16 метров в секунду. Температура воздуха -2..-6 градусов, в Курземе от 0 до +4 градусов.

Delfi.lv