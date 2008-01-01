В Латвии запретят еще одно опасное психоактивное вещество

Новости Латвия | 11 января 2017 | 20:15

vladmedicina.ru vladmedicina.ru

12 января вступит в силу объявленный Центром по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) временный запрет на новое опасное психоактивное вещество "дихлоропан", сообщает агентство ЛЕТА.

Временный запрет действует на период до 12 месяцев и распространяется на физических и юридических лиц, которые изготавливают, приобретают, хранят, перевозят, пересылают или распространяют упомянутое вещество или содержащие его изделия.



ЦКПЗ отмечает, что употребление дихлоропана и содержащих его изделий может нанести серьезный вред здоровью человека, его жизни, а также создать угрозу общественной безопасности. В течение 3 дней с момента вступления запрета в силу, вещество и содержащие его изделия дней требуется передать в Госполицию.



За несоблюдение запрета провинившимся грозит лишение свободы на срок до 2 лет, принудительные работы, или денежный штраф и полицейский надзор. В свою очередь, если действия с запрещенным веществом привели к тяжелым последствиям, то тюремный срок может достигать 5 лет.



Считая запрет на дихлоропан, ЦКПЗ объявит запрещенными уже 39 новых психоактивных веществ, опасных для здоровья и жизни человека.

Focus