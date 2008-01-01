В Резекне проходит конкурс рисунка «Дети за безопасность!»

Новости Латвия | 10 января 2017 | 17:12

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Центр творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs» в сотрудничестве с Резекненским участком Латгальского регионального управления Госполиции приглашает детей и молодёжь принять участие в конкурсе рисунков «Дети за безопасность!».

Главная цель конкурса – привлечь внимание к проблеме безопасности детей и расширить знания детей о безопасности в повседневной жизни и правилах дорожного движения.

На конкурс принимаются работы, выполненные по теме «Детская безопасность», т. е. безопасность детей в повседневной жизни, дома, в школе, на дороге и в других местах.

Принять участие в конкурсе могут все дети школ и дошкольных учреждений образования города Резекне и Резекненского района. Размер рисунков – A3. Рисунки можно исполнять в любой технике, приветствуется оригинальное оформление работ.

Возрастные категории участников: дети до 6 лет, с 7 до 9, с 10 до 13, с 14 до 18 лет. Работы будут оцениваться по следующим критериям: соответствие теме конкурса, качество и оригинальность исполнения работы.

Ваши работы ждём до 1 марта этого года в Центре творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs» 1 этаж, каб.1.1 или присылайте свои работы по почте в Центр творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs» Резекне, ул. Краста, 31, LV-4600. Просьба на обратной стороне рисунка указать название работы, Имя, фамилию автора, возраст, класс, школу или дошкольное учреждение, контактный номер телефона. С положением конкурса можно ознакомиться в приложении.

Победителей конкурса ждут дипломы и призы от Центра «Zeimuļs» и поощрительные призы от Резекненского участка Латгальского регионального управления Госполиции. Награждение победителей состоится в марте на торжественном мероприятии в честь двухлетия Учебного класса безопасности, который действует в Центре «Zeimuļs».

Приглашаем детей принять активное участие в конкурсе! Призываем родителей и педагогов информировать детей о конкурсе рисунков!

Подробная информация о конкурсе и вопросы по тел. 28375137.

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