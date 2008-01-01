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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
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Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
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Сегодня вы и ваши поступки будут у всех на устах. В ваших же интересах не натворить ничего особо предосудительного, ибо скрыть это вряд ли удастся.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 10 января 2017 | 16:08
На Даугаве находиться по-прежнему небезопасно
По данным Государственной пожарно-спасательной службы и спасательной службы Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы в студёные дни происшествий на городских водоёмах не констатировано.
Одни остерегались выходить на мороз и подолгу находиться на улице, другие, напротив, воспользовались прелестями настоящей зимы, чтобы покататься, поиграть или порыбачить. К радости детворы низкие температуры позволяют возобновить работу по устройству искусственного покрытия на горке в парке на Эспланаде. Пушку будут использовать и для создания снежного покрова на спортивной трассе в Стропах. Что касается любителей подлёдной рыбалки, то на скованных льдом озёрах они могут чувствовать себя в безопасности, чего не скажешь о Даугаве. Специалисты оценивают ситуацию как опасную.
На берегах Даугавы в черте города установлены информационные знаки, предупреждающие о запрете находиться на опасном льду. Не стоит забывать и о том, что с октября прошлого года действуют изменения в Административном кодексе правонарушений, которые предусматривают различные виды наказаний за пребывание на чреватом опасностью льду.
Погода переменчива, поэтому потеря бдительности может обернуться бедой. Особого внимания требуют к себе дети, на реке или озёрах, даже если лёд крепкий, их нельзя оставлять без присмотра.
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