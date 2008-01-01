На Даугаве находиться по-прежнему небезопасно

Новости Общество | 10 января 2017 | 16:08

daugavpils.lv daugavpils.lv

По данным Государственной пожарно-спасательной службы и спасательной службы Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы в студёные дни происшествий на городских водоёмах не констатировано.

Одни остерегались выходить на мороз и подолгу находиться на улице, другие, напротив, воспользовались прелестями настоящей зимы, чтобы покататься, поиграть или порыбачить. К радости детворы низкие температуры позволяют возобновить работу по устройству искусственного покрытия на горке в парке на Эспланаде. Пушку будут использовать и для создания снежного покрова на спортивной трассе в Стропах. Что касается любителей подлёдной рыбалки, то на скованных льдом озёрах они могут чувствовать себя в безопасности, чего не скажешь о Даугаве. Специалисты оценивают ситуацию как опасную.

На берегах Даугавы в черте города установлены информационные знаки, предупреждающие о запрете находиться на опасном льду. Не стоит забывать и о том, что с октября прошлого года действуют изменения в Административном кодексе правонарушений, которые предусматривают различные виды наказаний за пребывание на чреватом опасностью льду.

Погода переменчива, поэтому потеря бдительности может обернуться бедой. Особого внимания требуют к себе дети, на реке или озёрах, даже если лёд крепкий, их нельзя оставлять без присмотра.

daugavpils.lv