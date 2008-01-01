С праздником!

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Гене ...

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и с ...

Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

11 января

Всемирный день «спасибо»

Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-9 .. -11 C
Утро
-10 .. -12 C
День
-6 .. -8 C
Вечер
-8 .. -10 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Автобусы и трамваи {142}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Латвия | 10 января 2017 | 15:28

Путешествуй по следам актуальных вопросов ЕС

Жанета Моисей

Центральная библиотека Краславского края (ЦБКК) получила поддержку Информационного пункта Европейского Союза (ИПЕС) для организации мероприятия «Латвия в Европейском Союзе».

Для этого мероприятия была заявлена игра 11-го «d» класса Краславской государственной гимназии (КГГ) «Европол - по следам актуальных вопросов ЕС». Благодаря успешному сотрудничеству КГГ и ЦБКК и единой идее для образования и сплочения общества эта игра объединяет эрудитов в библиотеках Краславского края.

Мероприятие стартовало в народной библиотеке Робежниекской волости Краславского края 27 декабря 2016 года. Зимние каникулы - это время, когда дети приезжают к бабушкам и дедушкам, студенты навещают родительский дом, в свою очередь, библиотеки собирают всех для полезного досуга. В Робежниекской библиотеке на мероприятие «Путешествуй по следам актуальных вопросов ЕС!» собрались заинтересованные лица и активисты из Краславского края, Даугавпилса и Риги. Всего на игру прибыло 25 человек в возрасте от 8 до 57 лет. Самыми активными, конечно, были участники игры, они разделились на 4 команды - школьники, студенты, учителя, библиотекари. Игроки показали хорошие знания о Европейском Союзе.

В 1-ой команде стартовали Марина Игнатьева (учитель Робежниекской основной школы) и Эдита Кузмича (студентка Даугавпилсского университета) завоевавшие 1-е место.

Во 2-ой команде объединились Антра Калвиша (учитель Робежниекской основной школы) и Кристине Буко (студентка Рижского технического университета), занявшие 2-е место.

В 3-ей команде было больше участников - Янис Лоц (ученик Даугавпилсской 13-ой школы), Индрис Иванов (ученик Робежниекской основной школы) и Рита Ковалевская (библиотекарь, Робежниеки), они получили 3-е место.

В составе 4-ой команды стартовали Оскар Ероменок (ученик Робежниекской основной школы) и Гунтис Ероменок (студент Даугавпилсского университета), оказавшиеся на 4-м месте.

Мнения игроков о мероприятии были весьма позитивны: «Игра была интересной; мы замечательно отдохнули и хорошо провели время в библиотеке; увлекательная игра; в будущем я стану депутатом!»

Мероприятие поддержали ИПЕС, ЦБКК, в свою очередь, Краславская государственная гимназии обеспечила транспорт, за что большое спасибо администрации.

kraslavasvestis.lv

Добавить комментарий

 