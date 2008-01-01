Новости Латвия | 10 января 2017 | 15:28

Жанета Моисей Жанета Моисей

Центральная библиотека Краславского края (ЦБКК) получила поддержку Информационного пункта Европейского Союза (ИПЕС) для организации мероприятия «Латвия в Европейском Союзе».

Для этого мероприятия была заявлена игра 11-го «d» класса Краславской государственной гимназии (КГГ) «Европол - по следам актуальных вопросов ЕС». Благодаря успешному сотрудничеству КГГ и ЦБКК и единой идее для образования и сплочения общества эта игра объединяет эрудитов в библиотеках Краславского края.

Мероприятие стартовало в народной библиотеке Робежниекской волости Краславского края 27 декабря 2016 года. Зимние каникулы - это время, когда дети приезжают к бабушкам и дедушкам, студенты навещают родительский дом, в свою очередь, библиотеки собирают всех для полезного досуга. В Робежниекской библиотеке на мероприятие «Путешествуй по следам актуальных вопросов ЕС!» собрались заинтересованные лица и активисты из Краславского края, Даугавпилса и Риги. Всего на игру прибыло 25 человек в возрасте от 8 до 57 лет. Самыми активными, конечно, были участники игры, они разделились на 4 команды - школьники, студенты, учителя, библиотекари. Игроки показали хорошие знания о Европейском Союзе.

В 1-ой команде стартовали Марина Игнатьева (учитель Робежниекской основной школы) и Эдита Кузмича (студентка Даугавпилсского университета) завоевавшие 1-е место.

Во 2-ой команде объединились Антра Калвиша (учитель Робежниекской основной школы) и Кристине Буко (студентка Рижского технического университета), занявшие 2-е место.

В 3-ей команде было больше участников - Янис Лоц (ученик Даугавпилсской 13-ой школы), Индрис Иванов (ученик Робежниекской основной школы) и Рита Ковалевская (библиотекарь, Робежниеки), они получили 3-е место.

В составе 4-ой команды стартовали Оскар Ероменок (ученик Робежниекской основной школы) и Гунтис Ероменок (студент Даугавпилсского университета), оказавшиеся на 4-м месте.

Мнения игроков о мероприятии были весьма позитивны: «Игра была интересной; мы замечательно отдохнули и хорошо провели время в библиотеке; увлекательная игра; в будущем я стану депутатом!»

Мероприятие поддержали ИПЕС, ЦБКК, в свою очередь, Краславская государственная гимназии обеспечила транспорт, за что большое спасибо администрации.

kraslavasvestis.lv