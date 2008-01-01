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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
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Сегодняшний день может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что довольно близкий вам человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали.
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Новости Латвия | 10 января 2017 | 14:21
В Краславе открылась студия «Figura Line»
Сеть массажных студий «Figura Line» давно завоевала популярность во многих городах Латвии. С недавних пор возможность использовать специальный аппарат-тренажер для массажа лимфатической системы появилась и у краславчанок. Студия открыта по адресу Райня 13, на втором этаже. О пользе процедуры рассказывает владелица студии Надежда Анцане.
- Для кого предназначены услуги, которые предлагает Ваша студия?
- Наши клиенты – люди практически любого возраста, комплектации и физической подготовки. Массаж популярен среди молодых мамочек, после курса женщины отмечают прилив энергии, повышение работоспособности и здоровый сон. К тому же, массаж расслабляет и помогает спокойно реагировать на стрессовые ситуации.
Поскольку в результате процедуры тонизируются внешние мышцы, польза стимуляции лимфы еще и в том, что она помогает сбросить лишний вес и уменьшить объемы. Мы получаем упругую кожу и менее выраженный целлюлит.
- Как происходит процедура?
- Массаж для стимуляции лимфы длится 1 час. В присутствии специалиста на аппарате клиент принимает 18 различных поз, массируя ступни, голени, верх ноги со всех сторон, бёдра, и так до плечевой зоны. Во время процедуры есть возможность включить или выключить индикатор инфракрасного луча, который усиливает эффект массажа на 70%.
- Ведется ли наблюдение за изменениями в организме клиентов?
- Каждому клиенту сначала предлагаем взвеситься и замерить объём определённых частей тела. На протяжении всего курса мы контролируем изменения в нижней и верхней частях живота, бедер, ног и рук.
На первом посещении с помощью монитора строения тела фиксируется индекс массы тела, процентуальное соотношение жиров и мышечной массы, а также дневное количество килокалорий, необходимое каждому конкретному клиенту. Это своего рода пункт отсчета, с которым приходит женщина.
- Чем подобный массаж полезен кроме улучшения внешнего вида?
- Известно, что лимфатическая система отвечает за очищение организма. Чтобы она функционировала правильно, человеку необходимо достаточно много двигаться, пить воду и правильно питаться. Однако, в наше время большинству людей не хватает серьёзной физической нагрузки, да и правильному питанию мы не уделяем должного внимания. Именно поэтому был изобретен аппарат для стимуляции лимфы, он помогает стабилизировать состояние здоровья.
- Расскажите о графике работы студии.
- Студия работает по предварительной записи. Желающие записаться на процедуру, могут звонить по телефону 20034249.
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