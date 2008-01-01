В Краславе открылась студия «Figura Line»

Новости Латвия | 10 января 2017 | 14:21

Эльвира Шкутане Эльвира Шкутане

Сеть массажных студий «Figura Line» давно завоевала популярность во многих городах Латвии. С недавних пор возможность использовать специальный аппарат-тренажер для массажа лимфатической системы появилась и у краславчанок. Студия открыта по адресу Райня 13, на втором этаже. О пользе процедуры рассказывает владелица студии Надежда Анцане.

- Для кого предназначены услуги, которые предлагает Ваша студия?

- Наши клиенты – люди практически любого возраста, комплектации и физической подготовки. Массаж популярен среди молодых мамочек, после курса женщины отмечают прилив энергии, повышение работоспособности и здоровый сон. К тому же, массаж расслабляет и помогает спокойно реагировать на стрессовые ситуации.

Поскольку в результате процедуры тонизируются внешние мышцы, польза стимуляции лимфы еще и в том, что она помогает сбросить лишний вес и уменьшить объемы. Мы получаем упругую кожу и менее выраженный целлюлит.

- Как происходит процедура?

- Массаж для стимуляции лимфы длится 1 час. В присутствии специалиста на аппарате клиент принимает 18 различных поз, массируя ступни, голени, верх ноги со всех сторон, бёдра, и так до плечевой зоны. Во время процедуры есть возможность включить или выключить индикатор инфракрасного луча, который усиливает эффект массажа на 70%.

- Ведется ли наблюдение за изменениями в организме клиентов?

- Каждому клиенту сначала предлагаем взвеситься и замерить объём определённых частей тела. На протяжении всего курса мы контролируем изменения в нижней и верхней частях живота, бедер, ног и рук.

На первом посещении с помощью монитора строения тела фиксируется индекс массы тела, процентуальное соотношение жиров и мышечной массы, а также дневное количество килокалорий, необходимое каждому конкретному клиенту. Это своего рода пункт отсчета, с которым приходит женщина.

- Чем подобный массаж полезен кроме улучшения внешнего вида?

- Известно, что лимфатическая система отвечает за очищение организма. Чтобы она функционировала правильно, человеку необходимо достаточно много двигаться, пить воду и правильно питаться. Однако, в наше время большинству людей не хватает серьёзной физической нагрузки, да и правильному питанию мы не уделяем должного внимания. Именно поэтому был изобретен аппарат для стимуляции лимфы, он помогает стабилизировать состояние здоровья.

- Расскажите о графике работы студии.

- Студия работает по предварительной записи. Желающие записаться на процедуру, могут звонить по телефону 20034249.

kraslavasvestis.lv