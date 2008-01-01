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Новости Культура | 10 января 2017 | 20:43

Резекненский Народный театр приглашает на встречу с тремя пингвинами

Пресс-фото

11 января в 12:00 в Резекненском культурном доме (ул. Бралю Скринду 3) маленьких и больших приглашаем на встречу с тремя пингвинами, которые находятся перед дилеммой… в представлении Резекненского народного театра – Улдрих Хуб «У ковчега в 8» - история о Мировых наводнениях откроется в поразительном и в неожиданном аспекте.

Главные персонажи это три пингвина, которым нужно найти ответ, как поступить, если в ковчеге Наосса места есть только для двоих, но их трое – кто останется? Бог позволил Наому с собой брать только двоих «из каждого рода». Как же героям пьесы удастся «обойти» эти условия? И как, попав в ковчег, пингвины попробуют понять, кто такой Бог и почему Он наслал наводнение?

Автор пьесы Улдрих Хуб легко и остроумно, но в то же время очень серьёзно разбирает вопрос о Боге, не давая ни один конкретный ответ, кто такой Бог и какой Бог, потому что на этот вопрос каждому из нас нужно искать ответ самому.

Представление побуждает не поддаваться на обсуждение окружающих, но самому найти ответы о том, что нужно учить в жизни и осознать жизненные ценности.

Режиссер – Мара Залайскалнс
Актёры – Оскар Лустик, Вия Дикуле, Алдис Лэйдум, Инара Апеле, Каспар Балодис
 Помещение и наряды – Инара Апеле
Свет и звук – Интс Салминш
С немецкого языка переводила Юлия Михайлова
Билеты (взрослым - 3,00 €, школьникам и пенсионерам - 2,00 €) можно приобрести в кассе Резекненского культурного дома, тел. 64622066

D-fakti.lv

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