С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодняшний день может оказаться неприятным. Вы можете обнаружить, что довольно близкий вам человек не заслуживает того доверия, которое вы ему оказывали.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -9 .. -11 C
- Утро
- -10 .. -12 C
- День
- -6 .. -8 C
- Вечер
- -8 .. -10 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.0516 ()
|GBP
|0.8666 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|62.8383 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?
Популярные статьи
Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад
Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...
2. Автобусы и трамваи {142}
3. Кто поможет бездомному Антону? {2}
4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}
5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}
6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}
7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}
8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}
9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 10 января 2017 | 20:43
Резекненский Народный театр приглашает на встречу с тремя пингвинами
11 января в 12:00 в Резекненском культурном доме (ул. Бралю Скринду 3) маленьких и больших приглашаем на встречу с тремя пингвинами, которые находятся перед дилеммой… в представлении Резекненского народного театра – Улдрих Хуб «У ковчега в 8» - история о Мировых наводнениях откроется в поразительном и в неожиданном аспекте.
Главные персонажи это три пингвина, которым нужно найти ответ, как поступить, если в ковчеге Наосса места есть только для двоих, но их трое – кто останется? Бог позволил Наому с собой брать только двоих «из каждого рода». Как же героям пьесы удастся «обойти» эти условия? И как, попав в ковчег, пингвины попробуют понять, кто такой Бог и почему Он наслал наводнение?
Автор пьесы Улдрих Хуб легко и остроумно, но в то же время очень серьёзно разбирает вопрос о Боге, не давая ни один конкретный ответ, кто такой Бог и какой Бог, потому что на этот вопрос каждому из нас нужно искать ответ самому.
Представление побуждает не поддаваться на обсуждение окружающих, но самому найти ответы о том, что нужно учить в жизни и осознать жизненные ценности.
Режиссер – Мара Залайскалнс
Актёры – Оскар Лустик, Вия Дикуле, Алдис Лэйдум, Инара Апеле, Каспар Балодис
Помещение и наряды – Инара Апеле
Свет и звук – Интс Салминш
С немецкого языка переводила Юлия Михайлова
Билеты (взрослым - 3,00 €, школьникам и пенсионерам - 2,00 €) можно приобрести в кассе Резекненского культурного дома, тел. 64622066
D-fakti.lv
Добавить комментарий