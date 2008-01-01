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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
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Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 10 января 2017 | 12:52
Саулес Скола празднует 100-летний юбилей
Новый 2017 год для Даугавпилсской средней школы дизайна и искусства «Саулес скола» ознаменован праздничными событиями – 100-летием основания и 25 лет восстановления школы. В рамках торжеств будут организованы научные чтения, творческие выставки и презентация книги, а также праздничное мероприятие и слёт выпускников.
Первая юбилейная выставка «САУЛЕС СКОЛА – от этнографии до дизайна» будет открыта в Центре искусств им. М.Ротко с 10 февраля до 14 апреля. Вниманию зрителей будут представлены работы из школьных фондов. На 1 марта в помещении школы по ул.Саулес,6/8 запланировано открытие выставки «САУЛЕС СКОЛА – от ремесла до искусства». На ней будут экспонироваться художественные работы педагогов и выпускников.
Кульминация торжеств состоится 31 марта 2017 года. На протяжении всего дня пройдут мероприятия открытых дверей, а в 11:00 в секторе конференций арт-центра М.Ротко начнутся академические чтения «САУЛЕС СКОЛА в Даугавпилсе, Латгалии, Латвии».
Во второй половине дня 31 марта в Центре культуры Даугавпилсского края пройдёт праздничное мероприятие и слёт выпускников школы Саулес.
Отсчёт своей истории Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства «Саулес скола» ведёт с 1 сентября 1917 года, когда по инициативе Римско-католического общества «Саулес» открылись курсы шитья и рукоделия. В 1927 году курсам был присвоен статус профессиональной школы с четырьмя учебными программами: рукоделие, домоводство, шитьё, обувное дело и плетение мебели.
Несмотря на бытовые трудности, школа продолжала работать и после Второй мировой войны. Школа имела большое значение в сохранении традиций народных ремёсел, тем не менее по идеологическим причинам в 1951 году её перевели в Екабпилс и через два года закрыли.
В 1992 году благодаря активности даугавпилсской интеллигенции школа была восстановлена, и с этого времени находится в историческом здании по ул.Саулес,6/8. Сейчас Саулес скола реализует шесть профессиональных образовательных программ в сфере дизайна. В состав школы входит детская художественная школа, где дети в возрасте от 7 до 15 лет изучают основы визуального искусства.
Готовясь к своему юбилею, школа просит откликнуться бывших педагогов и выпускников! Получить информацию о мероприятиях и подать заявку можно по тел. 654 24576, 20217482 или по э-почте – saulesskola100@gmail.com.
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