В турнире в Вентспилсе завоевано третье место

Новости Спорт | 10 января 2017 | 12:14

Пресс-фото Пресс-фото

С хорошим достижением и ценным опытом с международного турнира "Ventspils Cup 2017" вернулись воспитанники 2009 г.р. BFC Даугавпилс, в турнире завоевано высокое третье место в конкуренции восьми команд, сообщает Наурис Мацкевич.

Свой первый турнир 2017 года довольно хорошо провели Даугавпилсские футболисты группы U8. В ходе турнира воспитанники Ивана Максимчука и Эвалда Станкевича сыграли пять матчей. С результатом 6:0 были повержены команды из Гробини и Клайпеды, а коллеги из Лиепаи обыграны с результатом 1:0.

К сожалению, в игре с домашними, футболистами из Вентспилса, наши проиграли со счётом 0:1, а с литовской командой из Гардждай поражение, 1:2. В заключение турнира завоёвано третье место. Лучшим бомбардиром турнира стал наш Алим Савельев.

Тренер команды Иван Максимчук признал, что поездка была очень ценной. Были заметны многие позитивные тенденции, а так же стали понятней нюансы, над которыми нужно работать в дальнейшем. Наши футболисты в Вентспилсе успели не только провести хороший турнир, но и отправиться в ценные экскурсии и побывать в аквапарке.

D-fakti.lv