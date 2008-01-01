Центр польской культуры приглашает на выставку

Новости Культура | 10 января 2017 | 11:40

Пресс-фото Пресс-фото

10 января в 16:00 в центре польской культуры пройдёт открытие выставки художницы Даци Абрицки «Симфония цветов». Уже с детства искусство была неотъемлемой частью жизни.

Тема Даци это цветы! Их цвета, ароматы и формы завораживает, вдохновляет и самое главное – никогда не надоедает. Автор надеется, что каждый посетитель выставки найдёт что – то близкое и приятное для себя, и позволит себе момент передышки в этом сумасшедшем жизненным ритме.

D-fakti.lv