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Новости Культура | 10 января 2017 | 11:41

В Резекне пройдёт фотовыставка Ирины Антоновы «Необычные резекненцы»

Пресс-фото

11 января в 15:00 в Латгальском культурно-историческом музее по ул. Атбривошанас аллея 102, Резекне) пройдёт открытие выставки фотографий Ирины Антоновы «Необычные резекненцы».

Выставку можно будет посмотреть до 4 февраля.

Ирина Антонова уже с 1995 года работает фотографом в газете «Панорама Резекне», а также она редактор изданияотвечает за визуальное оформление газеты.

Повествование выставки - в природе существует тесная взаимосвязь, полная гармония человека со всем живым миром. Никто не лишний.
Выставка рассказывает о том, что люди живут в бешеном темпе, погоне за карьерой, деньгами, но порой им необходимо остановиться на мгновение, услышать пение птиц, увидеть, как прекрасен закат, понять, что все живое вокруг тебячастичка огромного мира, в котором на всех хватает красоты и радости.

Стоит оглянуться и увидеть

D-fakti.lv

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