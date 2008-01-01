С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вам лучше сразу признать, что то дело, за которое вы взялись вам не по силам, и придется прибегнуть к чьей-то помощи. Заупрямившись, вы только потеряете время.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 10 января 2017 | 11:41
В Резекне пройдёт фотовыставка Ирины Антоновы «Необычные резекненцы»
11 января в 15:00 в Латгальском культурно-историческом музее по ул. Атбривошанас аллея 102, Резекне) пройдёт открытие выставки фотографий Ирины Антоновы «Необычные резекненцы».
Выставку можно будет посмотреть до 4 февраля.
Ирина Антонова уже с 1995 года работает фотографом в газете «Панорама Резекне», а также она редактор издания – отвечает за визуальное оформление газеты.
Повествование выставки - в природе существует тесная взаимосвязь, полная гармония человека со всем живым миром. Никто не лишний.
Выставка рассказывает о том, что люди живут в бешеном темпе, погоне за карьерой, деньгами, но порой им необходимо остановиться на мгновение, услышать пение птиц, увидеть, как прекрасен закат, понять, что все живое вокруг тебя – частичка огромного мира, в котором на всех хватает красоты и радости.
Стоит оглянуться и увидеть!
D-fakti.lv
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