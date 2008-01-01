С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
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Сегодня вы будете центром всеобщего благосклонного внимания. Только не вздумайте обижаться, если над вами будут подшучивать - это не со зла.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 10 января 2017 | 10:28
В Резекне в пожаре погиб ребёнок
10 января в 2:29 пожарные-спасатели получили вызов на улицу Виляну в Резекне, где горел жилой дом, — информирует представитель ГПСС, Инта Шабоха.
Приехав на место пожара, было констатировано, что открытым пламенем горит квартира, площадью 30м2. Пожар был потушен в 6 утра.
В пожаре погиб ребёнок 12 лет. Портал приносит соболезнования близким погибшего.
Причины возгорания и обстоятельства дела выясняет полиция.
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