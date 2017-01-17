Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 10 января 2017 | 09:21

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На 9 января 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 30 профессиям.

- Автослесарь;

- автомеханик;

- автоэлектрик-диагност;

- aссистент радиолога;

- бригадир (деревообработка);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- воспитатель дошкольного учреждения;

- врачи;

- кассир (работа в Pиге);

- коммерческий специалист;

- кондитер;

- консультант клиентов;

- консультанты клиентов (по продажам);

- коптильщик мяса;

- кулинар мясных изделий;

- кухонный работник + помощник повара;

- медсестра;

- младший полицейский полиции самоуправления;

- мясник;

- охранник;

- повара;

- подолог;

- помощник столяра;

- программисты;

- продавец-консультант;

- продавцы;

- производственный бригадир (металлообработка);

- работники в цех;

- работник торгового зала (работа в Pиге);

- резчик по металлу;

- сварщик металлоконструкций;

- техник лесного хозяйства;

- техник систем охлаждения;

- технический директор;

- учитель латышского языка (работа в Cилене);

- швеи;

- шеф-повар;

- экономист;

- электромонтёр.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей – размещение информации о свободных рабочих местах

- ул. Варшавас 18, каб. Nr.213, тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать ваккансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Даугавпилсский филиал ГАЗ приглашает безработных в январе 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (16.01.- 17.01.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (18.01.- 19.01.2017.) – 2 дня

 Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (23.01.- 26.01.2017.) – 4 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (20.01.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту

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