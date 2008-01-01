Вторник, 10 января: к вечеру похолодает

Новости Латвия | 10 января 2017 | 09:08

Пресс-фото Пресс-фото

С утра на востоке страны ожидаются небольшие осадки. Днем с усилением влияния области повышенного давления в Курземе и в центре Латвии облака разойдутся, осадки прекратятся, и выглянет солнце.

Местами, однако, возможен небольшой снег. Ветер умеренный, юго-западный, южный. Максимальная температура воздуха ожидается с утра +1…-4 градуса, на побережье — +2 градуса.

В течение дня заметно похолодает, в Латвию придут более холодные воздушные массы.

LSM