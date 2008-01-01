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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
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Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 9 января 2017 | 20:10
Январский мороз не помешал белорусским Колядам
Суббота 7 января 2017 года выдалась солнечной и морозной, столбик термометра опустился до отметки минус 25 градусов. Однако это не помешало белорусам Даугавпилса собраться в Доме Единства, чтобы тепло и радостно провести празднование Коляд и познакомить жителей города со своими традициями. Центр белорусской культуры подготовил интересную программу для детей города, которая включала в себя как творческую мастерскую, так и веселое театрализованое интерактивное представление.
В годовом круге народных обрядов и праздников Коляды издревле занимают первое место. С установлением христианства Коляды приурочены к религиозным праздникам Рождества и Крещения. В Беларуси христианская обрядовость празднования Коляд тесно переплетена с народными праздничными обычаями. Обязательный атрибут праздника – хождение по домам ряженых в костюмах Козы, Медведя, Кобылки или Цыганки, с песнями, играми, гаданием.
7 января в Доме Единства даугавпилчане знакомились с белорусскими традициями празднования Коляд. В мастерских дети и взрослые изготавливали рождественские открытки и сувениры с элементами ажурного вырезания бумаги (вытинанка), становились участниками театрализованого представления.
На праздничное мероприятие люди приходили семьями, с детьми и внуками. Многие поддержали тематику праздника и приходили в костюмах и масках, так что создавалось ощущение настоящих Коляд с ряжеными, шутками, песнями и хороводами.
Обязательный персонаж ряженых - Коза. По поверьям, Коза выгоняет из дома нечистую силу, способствует богатому урожаю и прибыли у хозяев. А для этого они должны задобрить Козу и ряженых различными угощеньями и монетками. В этот день жители города могли посмотреть, как Коза с рождественской звездой засевает зерном дом с пожеланиями благополучия и добра; как хозяйка Лявониха встречает ряженых; могли потанцевать с Лявоном и подыграть ему на бубнах; могли поводить хороводы с Зайцем; отгадывать загадки с Лешим и Медведем. Цыганка гадала по руке и предсказывала удачный год, перемены к лучшему и достаток.
Дети с радостью встретили Деда Мороза со Снегурочкой, которые их угощали сладкими подарками за прочитанное стихотворение или исполненную песню. Все участники белорусских Коляд с удовольствием пели новогодние песни, играли в игры, интересно и весело провели время с Центром белорусской культуры и представителями большой белорусской диаспоры Даугавпилса.
Центр белорусской культуры
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