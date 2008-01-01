С праздником!

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Гене ...

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и с ...

Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

11 января

Всемирный день «спасибо»

Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий

Гороскоп на день

Рак
22 июня
- 22 июля

Сегодня еще можете позволить себе полентяйничать, в очередной раз все обдумать, но ничего пока не предпринимать. Однако, размышлениям, все же придется придать более-менее законченный вид, ибо на следующий день придется приниматься за активные действия.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
-9 .. -11 C
Утро
-10 .. -12 C
День
-6 .. -8 C
Вечер
-8 .. -10 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Автобусы и трамваи {142}

3. Кто поможет бездомному Антону? {2}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

7. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

8. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

9. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Культура | 9 января 2017 | 20:10

Январский мороз не помешал белорусским Колядам

ЦБК

Суббота 7 января 2017 года выдалась солнечной и морозной, столбик термометра опустился до отметки минус 25 градусов. Однако это не помешало белорусам Даугавпилса собраться в Доме Единства, чтобы тепло и радостно провести празднование Коляд и познакомить жителей города со своими традициями. Центр белорусской культуры подготовил интересную программу для детей города, которая включала в себя как творческую мастерскую, так и веселое театрализованое интерактивное представление.

В годовом круге народных обрядов и праздников Коляды издревле занимают первое место. С установлением христианства Коляды приурочены к религиозным праздникам Рождества и Крещения. В Беларуси христианская обрядовость празднования Коляд тесно переплетена с народными праздничными обычаями. Обязательный атрибут праздникахождение по домам ряженых в костюмах Козы, Медведя, Кобылки или Цыганки, с песнями, играми, гаданием.

7 января в Доме Единства даугавпилчане знакомились с белорусскими традициями празднования Коляд. В мастерских дети и взрослые изготавливали рождественские открытки и сувениры с элементами ажурного вырезания бумаги (вытинанка), становились участниками театрализованого представления.

На праздничное мероприятие люди приходили семьями, с детьми и внуками. Многие поддержали тематику праздника и приходили в костюмах и масках, так что создавалось ощущение настоящих Коляд с ряжеными, шутками, песнями и хороводами.

Обязательный персонаж ряженых - Коза. По поверьям, Коза выгоняет из дома нечистую силу, способствует богатому урожаю и прибыли у хозяев. А для этого они должны задобрить Козу и ряженых различными угощеньями и монетками. В этот день жители города могли посмотреть, как Коза с рождественской звездой засевает зерном дом с пожеланиями благополучия и добра; как хозяйка Лявониха встречает ряженых; могли потанцевать с Лявоном и подыграть ему на бубнах; могли поводить хороводы с Зайцем; отгадывать загадки с Лешим и Медведем. Цыганка гадала по руке и предсказывала удачный год, перемены к лучшему и достаток.

Дети с радостью встретили Деда Мороза со Снегурочкой, которые их угощали сладкими подарками за прочитанное стихотворение или исполненную песню. Все участники белорусских Коляд с удовольствием пели новогодние песни, играли в игры, интересно и весело провели время с Центром белорусской культуры и представителями большой белорусской диаспоры Даугавпилса.
 

Центр белорусской культуры

Добавить комментарий

 