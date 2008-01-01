Прошел зимний кубок по блицу и быстрым шахматам

Новости Спорт | 9 января 2017 | 18:35

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Впервые прошел двухдневный турнир по блицу и быстрым шахматам 7 и 8 января 2017 г. в помещении служебной гостиницы Даугавпилсского Университета по адресу ул. Парадес 11. В первый день был разыгран рапид в 9 турах. Несмотря на холодную погоду, количество участников составило 40 человек. Кроме городов Латвии к нам приехали гости из Литвы, России и Белоруссии.

Победителем неожиданно стал кандидат в мастера из Даугавпилса Денис Дунавецкий, который получил 7,5 пунктов. На пол пункта от него отстал мастер Дмитрий Токранов (Рига), а третьим стал мастер FIDE Матисс Мустапс (Рига) с 6,5 пунктами. Среди женщин лучший результат показала международный мастер Наталия Полякова из Плескавы (Россия) – 5,5 пунктов, среди сениоров – Владимир Новокченов (Даугавпилс) с 4 пунктами. Так же были награждены молодые участники до 18 лет. Среди парней им стал Александр Язданов (Рига) – 5,5 пунктов, а среди девушек Агне Мицкунайте из Укмергес (Литва).

Первое место по быстрым шахматам завоевал кандидат в мастера из Плескавы Григорий Шаранков с 7,5 пунктами. Второе место с 7 пунктами досталось Ольгерту Индричану, а третье Матису Мустапу -6,5 пунктов. В конкуренции среди дам одержала победу Наталия Полякова, а среди мужчин Александр Язданов, зато среди сениоров приз получил кандидат в мастера Николай Шконда из Даугавпилса с 5 пунктами. Приз молодого участника уехал в Минск к Ивану Кулебу.

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