Сезон зимнего ориентирования открывается чемпионатом Даугавпилса

Новости Спорт | 9 января 2017 | 18:05

sportacentrs.com sportacentrs.com

В конце недели, 14 и 15 января, клуб по ориентированию “Stiga” приглашает открыть сезон по зимнему ориентированию чемпионатом Даугавпилса. Соревнования пройдут в Стропском лесу, предлагая каждому участнику две средние дистанции.

Один раз в Стропах уже проходил чемпионат, и организаторы соревнований позаботились, что бы даже самому знающему окрестность участнику, победа не была бы гарантированной. Вас ждут разные скорости и сети разной сложности.

В первый день соревнований, 14 января, участникам будет предложена сокращенная средняя дистанция, в свою очередь, 15 января, участники будут мериться силами на средней дистанции. Центр соревнований расположится в гостинице “Dzintariņš”, который находится вблизи трассы длиной в 3 км. Ознакомиться со схемой можно тут: http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=yzkcji¢erx=659930¢ery=6199283&zoom=4&layer=map&ls=o.

Подать заявку на участие можно в системе lof.lv

D-fakti.lv