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Новости Латвия | 9 января 2017 | 16:30

Начнёт работать Резекненский каток

Rezekneszinas.lv

Уже завтра, 10 января в 12:00 Резекненский городской каток (ул. 18 Новембра, 39) начнёт свою работу.

В честь открытия сезона с 10 по 15 января вход на каток будет свободным.

В свою очередь, аренда коньков на один час стоит – 0,70 евро, заточка коньков – 1,42 евро.

Время работы катка с 10 до 15 января:

10 января – 12:00 – 22:00;

11, 12 и 13 января – с 14:00 до 17:30 и с 20:00 до 22:00;

14 и 15 января – с 12:30 до 22:00.

В субботу, 14 января с 13:00 до15:00 в честь Всемирного дня снега на катке пройдут весёлые эстафеты, участие в которых могут принять все желающие.

О том как каток будет работать после 15 января пока не сообщается.

Также стоит отметить, что работа катка зависит от погодных условий: если температура воздуха поднимется выше нуля, каток работать не будет.

rezekneszinas.lv

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