В выходные предприятие «Даугавпилс сатиксме» работало без задержки рейсов

Новости Общество | 9 января 2017 | 13:55

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Несмотря на сильный мороз, все рейсы общественного транспорта в Даугавпилсе выполнялись по расписанию, без перерывов и задержек.

Трудности мороз доставлял только лишь водителям трамваев и пассажирам, потому что иногда примерзали двери вагонов. Предприятие «Даугавпилс сатиксме» подготовило свой подвижной состав и было готово в переменчивым условиям погоды.

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