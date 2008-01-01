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Новости Общество | 9 января 2017 | 13:13

Даугавпилсский ЗАГС подвёл итоги минувшего года

daugavpils.lv

Сколько пар вступили в брак, сколько малышей появились на свет и какое количество жителей ушли из жизни – всей этой информацией располагает отдел Записи актов гражданского состояния Даугавпилсской городской думы. Каждый год сотрудники отдела подводят итоги своей работы за прошедший период.

Самоуправление предпринимает различные меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему: помогает нуждающимся, семьям с детьми и молодым семьям, заботится о стариках, поощряет предпринимателей, создающих новые рабочие места. Однако справиться с проблемами, характерными для государства в целом, удаётся не всегда и не сразу. Тем не менее благодаря усилиям городской администрации наметились положительные тенденции: количество детей в семьях горожан увеличивается.

К примеру, в 2015 году второй ребёнок родился у 250 семей, а в 2016 – у 311, третий малыш в 2015 –ом появился в 60 семьях, а в прошлом году – у 91-й. Растёт количество выездных свадеб (с 38 в 2015 году до 44 в 2016), а с созданием дополнительных зон отдыха эта цифра будет только возрастать. За счёт оказания платных услуг и других видов деятельности отдел пополняет городскую казну и имеет возможность делать подарки молодым семьям и новорождённым.

Есть все основания полагать, что в наступившем году с участием самоуправления 8-й раз пройдёт ставший популярным семейный праздник «Свадьба года 2016».

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