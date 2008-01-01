В Резекне автомобиль въехал во внедорожник

Новости Происшествия | 9 января 2017 | 10:57

Пресс-фото Пресс-фото

8 января в Резекненском крае столкнулись два автомобиля, пострадала 12-летняя пассажирка, сообщает Государственная полиция.

8 января в Резекненском крае, на перекрёстке автодорог А15 и Резекне – Озолмуйжа, автомобиль OpelVectraStationWagon, водитель которого являлся мужчина 1978.г.р., столкнулся с автомобилем VAZ 2121, за рулём которого был мужчина 1966.г.р.

В ДТП пострадали пассажирки VAZ, две женщины, 1963.г.р. и 2005.г.р., которые с полученными травмами доставлены в медицинское учреждения.

D-fakti.lv