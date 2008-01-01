В Даугавпилсе в столкновении автомашин пострадали люди

Новости Происшествия | 9 января 2017 | 17:06

Пресс-фото Пресс-фото

6 января в Даугавпилсе на перекрёстке ул. 18 новембра и ул. Добелес столкнулись три автомашины, пострадали два пассажира.

На перекрёстке ул. 18 новембра и ул. Добелес, автомобиль Mazda 626, водителем которого был мужчина 1997.г.р., вызвал столкновение с автомобилем Toyota Avensis, за рулём которого была женщина 1965.г.р. и автомобилем Audi A6, за рулём которой был 1985.г.р. мужчина.

В столкновении пострадала пассажирка автомобиля Mazda 626, молодая женщина 1998.г.р. и пассажир автомобиля Toyota Avensis, 1965.г.р. мужчина.

D-fakti.lv