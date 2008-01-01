С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
Гороскоп на день
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Сегодня вы, возможно, впадете в состояние, близкое к меланхолии. Сделайте задумчивое лицо, и вас никто не посмеет обвинить, что своим кислым видом вы мешаете окружающим радоваться жизни.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 9 января 2017 | 17:06
В Даугавпилсе в столкновении автомашин пострадали люди
6 января в Даугавпилсе на перекрёстке ул. 18 новембра и ул. Добелес столкнулись три автомашины, пострадали два пассажира.
На перекрёстке ул. 18 новембра и ул. Добелес, автомобиль Mazda 626, водителем которого был мужчина 1997.г.р., вызвал столкновение с автомобилем Toyota Avensis, за рулём которого была женщина 1965.г.р. и автомобилем Audi A6, за рулём которой был 1985.г.р. мужчина.
В столкновении пострадала пассажирка автомобиля Mazda 626, молодая женщина 1998.г.р. и пассажир автомобиля Toyota Avensis, 1965.г.р. мужчина.
D-fakti.lv
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