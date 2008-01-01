Понедельник, 9 января: в Латвии начинается оттепель

Новости Латвия | 9 января 2017 | 09:08

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По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром 9 января в Латгалии (Дагда и Зилупе) констатированы морозы до -10 градусов, а в Курземе (прибрежная зона), столбики термометров поднялись к отметке +2 градуса, сообщает LETA.

С утра на большей территории страны пасмурно, местами возможны небольшие осадки. Дует умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывы ветра достигают 13 метров в секунду.

Как отмечают синоптики, в течение дня пасмурно, местами пройдет небольшой снег, в Курземе сохранится туман. Днем температура воздуха от +4 градусов в Курземе до -5 градусов в Латгалии.

Delfi.lv