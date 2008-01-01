С праздником!
Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
11 января
Всемирный день «спасибо»
Именины:
Франциска, Смайда / Вениамин, Георгий
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У вас богатое воображение, воспользуйтесь же им, чтобы раскрасить мир вокруг вас. Если обои в гостиной вам не даст разрисовать жена/муж/бабушка/теща/и т.д., придумайте что-нибудь более безобидное.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 9 января 2017 | 09:08
Понедельник, 9 января: в Латвии начинается оттепель
По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, утром 9 января в Латгалии (Дагда и Зилупе) констатированы морозы до -10 градусов, а в Курземе (прибрежная зона), столбики термометров поднялись к отметке +2 градуса, сообщает LETA.
С утра на большей территории страны пасмурно, местами возможны небольшие осадки. Дует умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывы ветра достигают 13 метров в секунду.
Как отмечают синоптики, в течение дня пасмурно, местами пройдет небольшой снег, в Курземе сохранится туман. Днем температура воздуха от +4 градусов в Курземе до -5 градусов в Латгалии.
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