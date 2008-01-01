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Новости Латвия | 6 января 2017 | 18:28

В выходные нас ожидают самые жуткие морозы

livejournal.com

Уже в ночь на субботу столбик термометра опустится значительно ниже - к четырем часам утра мороз в Риге достигнет -24 градусов, а на востоке страны похолодает аж до -29 градусов, что станет рекордом этой зимы. Холодные воздушные массы движутся со стороны России, где ближайшей ночью столбик термометра опустится ниже отметки в -30 градусов.

Морозы не отступят и в субботу: если к часу дня в Риге прогнозируется -17 градусов, то на востоке - до -25 градусов. Интересно, что к вечеру в центральном и западном районах Латвии ожидается небольшое потепление, и в Риге температура воздуха повысится до -13 градусов, на востоке морозы вернутся с новой силой, и столбик термометра может опуститься до -31 градуса, а ночью в приграничных районах - до -32 градусов, прогнозирует Ventusky.

Днем в воскресенье в Латвию придет потепление. Так, к 16 часам на западе страны температура воздуха приблизится к нулю градусов, в Риге же будет в районе -6 градусов, в восточных районах - еще на 10 градусов ниже.

В пятницу в Латвии осадков не ожидается, но во второй половине дня в субботу с северо-запада облака принесут снег, который, впрочем, не будет столь обильным, как в середине этой недели. Снег местами возможен и в воскресенье, но серьезных снегопадов на православное Рождество синоптики не прогнозируют.

Tvnet

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