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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
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Сегодня вам наверняка захочется перемен. Можете без опаски менять все, что заблагорассудится, но на одну область, а именно, на сферу личных привязанностей руку лучше не поднимать.
Источник: ignio.com
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2. Кто поможет бездомному Антону? {2}
3. Автобусы и трамваи {142}
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 января 2017 | 18:28
В выходные нас ожидают самые жуткие морозы
Уже в ночь на субботу столбик термометра опустится значительно ниже - к четырем часам утра мороз в Риге достигнет -24 градусов, а на востоке страны похолодает аж до -29 градусов, что станет рекордом этой зимы. Холодные воздушные массы движутся со стороны России, где ближайшей ночью столбик термометра опустится ниже отметки в -30 градусов.
Морозы не отступят и в субботу: если к часу дня в Риге прогнозируется -17 градусов, то на востоке - до -25 градусов. Интересно, что к вечеру в центральном и западном районах Латвии ожидается небольшое потепление, и в Риге температура воздуха повысится до -13 градусов, на востоке морозы вернутся с новой силой, и столбик термометра может опуститься до -31 градуса, а ночью в приграничных районах - до -32 градусов, прогнозирует Ventusky.
Днем в воскресенье в Латвию придет потепление. Так, к 16 часам на западе страны температура воздуха приблизится к нулю градусов, в Риге же будет в районе -6 градусов, в восточных районах - еще на 10 градусов ниже.
В пятницу в Латвии осадков не ожидается, но во второй половине дня в субботу с северо-запада облака принесут снег, который, впрочем, не будет столь обильным, как в середине этой недели. Снег местами возможен и в воскресенье, но серьезных снегопадов на православное Рождество синоптики не прогнозируют.
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