В Резекне прозвучат произведения Пярта, Рахманинова и Шнитке

Новости Латвия | 6 января 2017 | 18:03

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В Латгальском посольстве «GORS» 2017-й год начнётся с традиционного концерта на православное Рождество 7 января в 18.00, где в праздничной программе «Magnificat» произведения эстонского композитора Арво Пярта, российских композиторов Сергея Рахманинова и Альфреда Шнитке исполнит Камерный хор Эстонской филармонии.

Камерный хор Эстонской филармонии – это один из известнейших в мире эстонских профессиональных музыкальных коллективов. В 1981 году камерный хор создал известный и востребованный дирижёр Тену Кальюсте (Tõnu Kaljuste). Начиная с сезона 2014/2015 года главным дирижёром и художественным руководителем коллектива стал латвийский дирижёр Каспарс Путниньш, он же и дирижёр хора Латвийского Радио. Камерный хор Эстонской филармонии сотрудничал с многими известными дирижёрами, как Клаудио Абадо, Гельмут Риллинг, Эрикс Эриксонс и другими, а также принимал участие во многих всемирно известных фестивалях, например, «BBC Proms», зальцбургский «Mozartwoche» и т.д. Наряду с концертной деятельностью хор регулярно записывает диски, многие из которых получили престижные награды, в том числе две награды «Grammy» за диски «Arvo Pärt. Da Pacem» и «Arvo Pärt. Adam’s Lament». Репертуар Камерного хора Эстонской филармонии включает в себя очень разные и порой совершенно различные произведения, начиная от григорианских пений и вплоть до музыки XXI века. Уже длительное время особое место в репертуаре занимают произведения эстонских композиторов, вместе с которыми в этом праздничном концерте «Magnificat» прозвучат также сочинения русских композиторов.

В программе прозвучат «В молитвах неусыпающую Богородицу» Сергея Рахманинова, фрагменты из сочинения Альфреда Шнитке «Стихи покаянные», фрагменты из произведения Сергея Рахманинова «Литургия Святого Иоанна Златоуста» и произведения Арво Пярта «Solfeggio», «Summa», «Magnificat», «The Woman With Alabaster Box», «Nunc dimittis» и «Dopo la vittoria».

Билеты на концерт можно приобрести в Латгальском посольстве «GORS» и в кассах «Biļešu Paradīze», стоимость билетов от 5,00 до 12,00 евро. Более подробная информация: latgalesgors.lv

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