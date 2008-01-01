Стало возможным познакомиться с выдающими земляками Даугавпилса

Новости Культура | 6 января 2017 | 16:27

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В Латгальской центральной библиотеке с января месяца открывается цикл информативных выставок «Земляки – юбиляры месяца». Каждый месяц в читальном зале ЛЦБ будет возможность познакомиться с биографией и вкладом в общественную, научную и культурную жизнь выдающихся даугавпилчанов.

В январе месяце юбилей отмечает органист Мамерт Целминский (1912-1993), писатель Владислав Лоцс и директор Даугавпилсской городской библиотеки в период с 1937 по 1944 год – Янис Талс (1902-1983). Ознакомиться с полной информацией о юбилярах можно в разделе «Соотечественники Даугавпилса».

Надеемся, что эта выставка поспособствует местным энтузиазмам истории углубленно изучить культурно-историческое наследие Даугавпилса.

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