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Новости Латвия | 6 января 2017 | 15:59

Президент с супругой и премьер поздравили православных Латвии с Рождеством

Пресс-фото

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой поздравили православных и старообрядцев Латвии со светлым праздником Рождества Христова, сообщает ЛЕТА.

В твиттере президент с супругой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.

Свое поздравление опубликовал в твиттере и премьер-министр Марис Кучинскис. Он написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.

"Рождество - это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен", - пишет глава правительства.

Кучинскис пожелал быть в эти дни вместе с близкими, чтобы ощутить праздник как лучший в году, посвятив время себе, близким и своей вере.

focus.lv

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