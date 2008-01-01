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Интервью
Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
Православное Рождество Христово
Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар
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Сегодня что-то давно уже устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным боком, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штуки обратно.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 6 января 2017 | 15:59
Президент с супругой и премьер поздравили православных Латвии с Рождеством
Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой поздравили православных и старообрядцев Латвии со светлым праздником Рождества Христова, сообщает ЛЕТА.
В твиттере президент с супругой пожелали, чтобы праздничное чудо проникло в каждое сердце, поселив в нем веру, надежду и любовь.
Свое поздравление опубликовал в твиттере и премьер-министр Марис Кучинскис. Он написал, что для христиан этот праздник является новым началом, временем светлых эмоций и внутреннего покоя.
"Рождество - это семейный праздник в религиозной традиции и светской среде, поэтому он особенно важен", - пишет глава правительства.
Кучинскис пожелал быть в эти дни вместе с близкими, чтобы ощутить праздник как лучший в году, посвятив время себе, близким и своей вере.
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