Прошел Рождественский праздник каратэ

Новости Спорт | 6 января 2017 | 15:08

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Уже не первый раз Даугавпилсская школа каратэ при помощи Фонда поддержки общественных организаций Даугавпилсской думы проводит Рождественский праздник каратэ “Ziemassvētki – aktīvas sabiedrības svētki!”. По этой доброй декабрьской традиции, 23 декабря, в стенах додзё школы карате, собрались все желающие на активный Рождественский праздник!

Начался праздник с творческой мастерской по рисованию на тему «Рождество и каратэ», далее все участники активно выполняли разминку с элементами каратэ, упражнения на координацию и равновесие, а также веселые варианты физических упражнений, доступных для людей всех возрастов и любой спортивной подготовки. В финале тренировки любой желающий мог предложить свое упражнение или элемент техники каратэ, который все выполняли вместе.

В заключение тренировки, все участники получили подарки и сувениры, а также сделали на память традиционную фотосессию!

Даугавпилсская школа каратэ благодарит всех за отзывчивость и позитив, поздравляет с Рождеством и Новым годом и ждет всех в следующем году!

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