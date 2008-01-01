Даугавпилс занял второе место на международном турнире

Новости Спорт | 6 января 2017 | 17:41

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BFC "Daugavpils" на международном футбольном турнире "Kedainiai Arena Cup", в возрастной группе U10, занял второе и четвертое место. Победителями стали юные таланты Паневежис.

В турнире приняли участие 10 команд из Латвии, Литвы и Польши. Команды под руководством Евгения Максимчука и Яна Бовина провели турнир на очень высоком уровне. В подгруппе А наша первая команда завоевала победы во всех играх, не подпуская никого к воротам. Вторыми стали Вильнюс, а третьими юные таланты Паневежис.

Во второй группе нашей второй команде не так повезло. В интенсивном бою они уступили команде Паневежис со счетом 2:3. В остальных играх им удалось победить. В турнире за 1-6 место первая команда продолжала серию побед и сдалась только команде Паневежис. Вторая команда в дуэли за третье место признала превосходство команды Вильнюса.

Главный тренер команд Е. Максимчук рассказал, что турнир был очень ценным, к тому же на высоком уровне было организован прием и размещение.

D-fakti.lv