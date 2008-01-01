С праздником!

Генеральное консульство России поздравляет с Новым годом и Рождеством

Дорогие даугавпилчане, жители Латгалии и гости этого прекрасного края! Гене ...

Поздравление с Новым годом от Генерального консульства Беларуси

Уважаемые жители Латгалии и соотечественники! Примите наши самые теплые и с ...

Интервью

Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис

Точка зрения

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

7 января

Православное Рождество Христово

Именины:
Дигмарс, Юлианс, Рота, Зигмарс / Валтасар

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы слишком легко можете забыть, что общаетесь с живыми людьми. Постарайтесь не довести до истерики всякого, кому придется с вами разговаривать, пусть это будет хотя бы каждый второй, лучше - каждый третий.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

суббота
Ночь
-23 .. -25 C
Утро
-23 .. -25 C
День
-20 .. -22 C
Вечер
-22 .. -24 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Как Вы создаёте в своём доме праздничное настроение?

Архив

Популярные статьи

1.

Пересмотр бюллетеней в Даугавпилсе не изменил политический расклад

Пересмотр отсканированных бюллетеней в Даугавпилсе не повлияет на количество партий и персоналии изб ...

2. Кто поможет бездомному Антону? {2}

3. Автобусы и трамваи {142}

4. Наталия Петрова: «Новые трамваи должны быть дешевле» {40}

5. Министерство ответило на вопросы родителей школьников {2}

6. Анджей Гутовский: «Даугавпилс можно сравнить с Великим Новгородом» {4}

7. Алексей Брянцев: «Сидели не все, а любовь нужна каждому» {3}

8. Мара Низинская: "Нет мира под липами Латвии…" {42}

9. Александр Васильев: «Даугавпилс получил модную прививку. Это больно» {9}

10. Как Лаймдота Украине счастья желала {16}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {142}

 

Новости Спорт | 6 января 2017 | 17:41

Даугавпилс занял второе место на международном турнире

fcdaugavpils.lv

BFC "Daugavpils" на международном футбольном турнире "Kedainiai Arena Cup", в возрастной группе U10, занял второе и четвертое место. Победителями стали юные таланты Паневежис.

В турнире приняли участие 10 команд из Латвии, Литвы и Польши. Команды под руководством Евгения Максимчука и Яна Бовина провели турнир на очень высоком уровне. В подгруппе А наша первая команда завоевала победы во всех играх, не подпуская никого к воротам. Вторыми стали Вильнюс, а третьими юные таланты Паневежис.

Во второй группе нашей второй команде не так повезло. В интенсивном бою они уступили команде Паневежис со счетом 2:3. В остальных играх им удалось победить. В турнире за 1-6 место первая команда продолжала серию побед и сдалась только команде Паневежис. Вторая команда в дуэли за третье место признала превосходство команды Вильнюса.

Главный тренер команд Е. Максимчук рассказал, что турнир был очень ценным, к тому же на высоком уровне было организован прием и размещение.

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 