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Музыка – мой диагноз» Нормундс Рутулис
Точка зрения
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
7 января
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Самой тяжкой задачей на сегодняшний день, возможно окажется подъем с постели. Тщетные попытки подавить отчаянную зевоту будут раздражать вас и веселить окружающих до вечера. Других проблем не предвидится.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Новости Культура | 6 января 2017 | 13:13
Ротко центр приглашает на выставку "В едином пространстве"
Выставка – это реальное пространство, которое объединяет две абсолютно разных среды, два разных времени и двух разных художников – Сигиту Даугуле и Яниса Лиепиньша. Созданные ранее, но ещё не видавшие свет работы Сигиты Даугуле, а так же её новые творения будут выставлены вместе с работами Яниса Лиепиньша из частных коллекций его наследников, а так же коллекций Гунтиса Белевича, Зузанов и коллекции Латвийского Национального Художественного музея.
Выставка – это рассказ о прямой и косвенной связи двух различных, ярких стилей, которые позволяют зрителю провести параллели между прошлым и настоящим, и увидеть, что история определённо повторяется.
Такая концепция выставки родилась благодаря тому факту, что художница Сигита Даугуле изучала личность и творческий путь Яниса Лиепиньша, что обобщила в своей книге. Читая книгу и осматривая картины в одном помещении, можно увидеть те грани, которые объединяют их творчество. Главным образом, это естественность и свобода в живописи, а так же отказ подчиняться актуальным и модным тенденциям в искусстве.
Сигита Даугуле является одной из самых узнаваемых представителей живописи в Латвии. Своим резким и немного грубым почерком в живописи она подчёркивает глубину рассказа, и благодаря этому, занимает достойное место в творческих кругах в Латвии и заграницей.
Современники Яниса Лиепиньша отзывались о нём, как о сильной личности, принципиальном и честном человеке не только в жизни, но и в своём творчестве. За свою жизнь художник создал великолепные виды таверн и базаров, экспрессивными мазками он изображал пейзажи повседневной жизни крестьян, а так же богатыми красками Лиепиньш передавал тишину и красоту природы.
Выставка – это путешествие в реальность, не такую красочную, не всегда удобную в жизненных ситуациях, окружающих людей повседневно, но отраженную художниками совсем с другой стороны.
Каждый художник является независимым странником, идущим по своей дороге, тем не менее, их пути пересеклись в городе Даугавпилс.
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