BigBank Skrien Latvija предлагает особые цены на регистрацию

Новости Спорт | 6 января 2017 | 16:58

daugavpils.lv daugavpils.lv

30 апреля в Даугавпилсе впервые пройдет один из этапов полумарафона Беги Латвия.

В Латвии мероприятие проходит многие годы, и собирает до 5000 спортсменов, поэтому BigBank Skrien Latvija приготовили предложения всем, кто планирует принять участие в 8 забегах ли во всех этапах. До 15 января у каждого спортсмена есть возможность зарегистрироваться в забеге по особой цене.

Узнать стоимость и зарегистрироваться можно на сайте BigBank Skrien Latvija.

D-fakti.lv