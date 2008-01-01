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Новости Общество | 6 января 2017 | 13:22
Повысится зарплата педагогам дошкольных учреждений образования
На заседании финансового комитета Даугавпилсской думы депутаты рассмотрели вопрос о повышении зарплат педагогам дошкольных образовательных учреждений Даугавпилса.
Правила Кабинета министров предусматривают, что с 1 сентября этого года заработная плата педагогов дошкольных учреждений должна составить 680 евро за ставку. Учитывая возможности бюджета Даугавпилсского самоуправления, зарплата может быть увеличена уже с 1 января наступившего года. Этот законопроект рассмотрен депутатами Даугавпилсской думы.
До сих пор заработная плата педагогов дошкольных учреждений образования составляет 650 евро за ставку. Большинство педагогов работают на 0,77 ставки и получают около 500 евро. Полной ставки у них нет, потому что с 1 сентября 2016 года министерство образования и науки повысило ставку с 30 до 40 часов в неделю, однако педагоги дошкольных учреждений продолжают работать 30 часов.
Зарплата повысится у 570 педагогов, из них 470 работают в группах. Если депутаты на заседании Думы примут решение поднять зарплаты, то за ставку 0,77 педагоги получат на 23,10 евро больше.
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